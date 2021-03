Liverpool-RB Leipzig : les compositions officielles

Deux équipes aux trajectoires opposées en championnat s'affrontent ce soir, à la Puskas Arena de Budapest (21h00), pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. D'un côté, Liverpool, et ses six défaites de rang concédées à domicile. De l'autre, une équipe de Leipzig qui reste sur six victoires en Bundesliga et s'accroche au leader munichois.

Pourtant, ce sont les Reds qui partent avec l'avantage d'un succès 2-0 acquis au match aller, dans le même stade. La formation allemande n'étant pas autorisée à voyager en Angleterre, en raison du covid-19. En cinq minutes, Mohamed Salah et Sadio Mané avaient plié la rencontre. Mais ce soir, la bande à Julian Nagelsmann espère bien créer l'exploit. Elle partira avec un 4-2-3-1. Jürgen Klopp s'appuiera sur un 4-3-3.

Les compositions d'équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Thiago Alcântara - Jota, Salah, Mané

Leipzig : Gulácsi - Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann - Sabitzer, Kampl - Nkunku, Forsberg, Olmo - Poulsen