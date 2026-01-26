Menu Rechercher
Pablo Longoria veut faire de De Zerbi le Diego Simeone de l’OM

Le président de l’OM, Pablo Longoria, ne cache pas son envie de prolonger l’aventure avec Roberto De Zerbi, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2027. Interrogé sur la possibilité de lui proposer un nouveau bail par The Telegraph, Longoria a déclaré : « bien sûr. Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético de Madrid (où il est installé depuis 2011) ». Le dirigeant fait preuve d’une confiance absolue en l’Italien, affirmant vouloir ériger un projet pérenne autour de lui.

Alors que des rumeurs évoquent un intérêt de Manchester United pour le coach de l’OM, Longoria reste serein et pragmatique : « tout d’abord, il est normal que les grands clubs cherchent à recruter Roberto. Quand on a un joueur de son calibre, il faut s’y attendre, car il s’agit de Roberto. Parallèlement, je dois jouer ma carte et partager le même enthousiasme pour l’avenir. » L’OM affiche ainsi clairement son ambition de conserver son entraîneur et de sécuriser la continuité d’un projet en pleine montée en puissance.

