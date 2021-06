PSG : une offre impossible à refuser pour le clan Mbappé ?

La suite après cette publicité

Si son jeune frère Ethan a signé un contrat aspirant avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé le sien. Lié au club de la capitale jusqu’en 2022, l’international tricolore (47 sélections, 17 buts) fait durer le suspense. Mais en Espagne, l’optimisme concernant la venue du Français au Real Madrid s’essouffle au fil des jours.

Et à en croire l’un des journalistes de la Cadena SER, Jesus Gallego, il n’y aura pas de Mbappé à Madrid. «Le Real Madrid va ne recruter personne cet été, il avait seulement l’espoir de recruter Mbappé et il a vu que c’était impossible. Ce qui préoccupe le plus le club c’est l’offre qu’ils (les dirigeants du PSG, ndlr) vont faire à la famille Mbappé pour prolonger qui sera inégalable pour les autres clubs et impossible à refuser. Personne ne sera capable de dire non à cette offre. La famille la plus riche du monde va tout faire pour qu’il reste». Et pour rappel, The Athletic annonçait récemment que le PSG allait bien mettre le paquet pour convaincre sa star.