Pays-Bas : Memphis Depay de retour dans la pré-sélection de Koeman

À une semaine de la première trêve internationale de l’année, les différentes sélections préparent leur première liste élargie. Et du côté des Pays-Bas, un revenant pourrait faire son apparition dans le groupe. En effet, selon De Telegraaf, l’ancien Lyonnais et Barcelonais Memphis Depay a été retenu dans cette première liste par le sélectionneur des Oranje Ronald Koeman. Aujourd’hui aux Corinthians, Depay s’éclate au Brésil, et sa convocation est une vraie surprise aux Pays-Bas.

La suite après cette publicité

Koeman s’est rendu au Brésil pour voir Depay à l’œuvre aux Corinthians. Le deuxième meilleur buteur néerlandais de tous les temps est régulièrement décisif pour le club brésilien, même s’il était sur le banc ce jour-là et est rentré une demi-heure avant la fin. Lors du match suivant, sous l’œil attentif de Koeman, Depay était titulaire et a délivré une passe décisive. À noter cependant les absences de Joey Veerman, Joshua Zirkzee et Matthijs de Ligt de cette première liste.