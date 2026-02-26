Le remplaçant de John Textor est déjà trouvé

John Textor semble être parti aux oubliettes après son départ d’Eagle Football mardi. En effet, la structure qui détient les actions et droits juridiques de l’OL notamment, a annoncé la nomination d’un nouvel administrateur, Robin James Mostyn Pugh. C’est donc cet homme d’affaires britannique de 65 ans qui va prendre la place de l’Américain. D’après la communication établie par Eagle, il occupe la fonction de directeur depuis le 4 février dernier, mais la sortie de Textor de ce poste, datant du 27 janvier, n’a été confirmée qu’une fois tous les détails juridiques finalisés.

La suite après cette publicité

Si John Textor reste a priori l’actionnaire majoritaire et qu’il continue de mettre la pression sur Michele Kang et Ares, celui-ci n’exerce désormais plus aucune fonction opérationnelle, sauf à Botafogo, où son rôle pourrait aussi être limité. Cette réorganisation pourrait avoir des conséquences majeures sur l’avenir du Floridien, tout en marquant une nouvelle ère pour le groupe.