Youcef Atal aussi dans la short-list du Barça

À l'approche de la fermeture du mercato estival, la short-list, désormais bien allongée, du Barça ne cesse de grandir. Après Malo Gusto, Achraf Hakimi, Thomas Meunier ou encore, comme nous vous l'annoncions, Hamari Traoré , c'est désormais au tour de Youcef Atal d'être lié au club catalan. Comme confirmé par Sport, le latéral droit de l'OGC Nice correspondrait parfaitement aux attentes du FC Barcelone quant au profil de joueur recherché.

À 26 ans, l'international algérien est dans la force de l'âge et, malgré de nombreux pépins physiques, démontre des qualités certaines aux yeux de Xavi. Des discussions auraient d'ailleurs même été déjà entamées entre les deux clubs pour un possible transfert. Héctor Bellerin, Juan Foyth et Vanderson font également partie de la liste des joueurs auxquels s'intéressent les Blaugranas.