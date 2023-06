EdF : Didier Deschamps explique le choix Jordan Veretout

La suite après cette publicité

Ferland Mendy devait faire son grand retour en équipe de France. Malheureusement pour le joueur du Real Madrid, une énième blessure l’a privé de son come-back. Pour le remplacer, Didier Deschamps a choisi d’appeler un milieu de terrain, Jordan Veretout. Un choix qui a forcément interpellé, Mendy étant un latéral. Interrogé, DD s’est expliqué.

« Concernant Fernand, on a appris son forfait hier. Le poste de latéral, pas que gauche, ce ne sont pas les postes les plus fournis aujourd’hui. Le choix de rappeler Jordan, je me retrouve dans la configuration dans laquelle on était au mois de mars parce que je considère qu’Eduardo (Camavinga) a cette capacité de jouer aux deux postes. Ça ne veut pas dire qu’il ne sera pas utilisé au milieu », a-t-il confié en conférence de presse.

