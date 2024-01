Real Madrid : un retour de taille dans le groupe pour le déplacement à Getafe

C’est une lutte sans merci que s’offrent Girona et le Real Madrid dans la course au sacre final en Liga. Actuellement, ce sont bien les Catalans qui occupent le trône de leader du championnat espagnol, profitant néanmoins d’un match en plus sur la Casa Blanca. Pour sa rencontre en retard de la 20e journée, le club de la capitale se déplace chez son voisin Getafe ce jeudi soir (21h).

Pour ce derby madrilène, l’entraîneur italien Carlo Ancelotti pourra compter sur le retour de suspension de son milieu de terrain et meilleur buteur Jude Bellingham, après accumulation de cartons jaunes. Sinon, à part les longues absences sur blessure (Alaba, Courtois, Militao…), le technicien transalpin profitera d’un groupe compétitif pour retrouver la première place du classement.