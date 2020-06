Juventus : l'auto-critique de Maurizio Sarri après le nul contre l'AC Milan

En attendant le retour de la Serie A, le 20 juin prochain, le football a repris ses droits de l'autre côté des Alpes vendredi soir, à l'occasion de la demi-finale retour de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan. Après le match nul 1-1 à San Siro à l'aller, les deux équipes n'ont une nouvelle fois pas su se départager (0-0) et la Vieille Dame s'est donc qualifiée pour la finale face à une formation rapidement réduite à 10. Un match décevant pour Cristiano Ronaldo (35 ans) et ses partenaires qu'a tenté de justifier Maurizio Sarri (61 ans), l'entraîneur de la Juve, à l'issue de la rencontre.

«J’ai foiré avec les trois remplacements simultanés (faire sortir Pjanic, Douglas Costa et Bernardeschi à l'heure de jeu, ndlr). J'ai déséquilibré l’équipe qui a ensuite plus souffert», a dans un premier temps expliqué l'ancien coach de Chelsea dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport. «Pjanic en relayeur et Bentancur en meneur de jeu? J’y ai souvent pensé, mais à chaque fois que j’y pense, j’arrive à la conclusion que c’est une erreur. Douglas Costa, je l'ai fait sortir pour le protéger des blessures mais c'était encore l'un des plus vivants». L'essentiel est là pour la Juventus, qui se déplacera sur la pelouse de Bologne le 22 juin pour son grand retour en Serie A, dont elle est leader.