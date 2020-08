Juventus : Matthijs de Ligt va être opéré

L'été dernier, la Juventus se frottait les mains. Concurrencés par les plus grands clubs du Vieux Continent, les Bianconeri avaient réussi à mettre la main sur Matthijs De Ligt, auteur d'une belle saison avec l'Ajax Amsterdam. Un an plus tard pratiquement, le Néerlandais était titulaire pour affronter Lyon en huitième de finale retour de la C1 vendredi. Et malgré un succès 2-1, les Italiens sont passés à la trappe.

Après la rencontre, le défenseur a été questionné et il a fait une annonce au micro de Sky Italia. «Maintenant, je vais devoir me faire opérer de mon épaule. C'est quelque chose qu'il faut faire. Je suis désolé parce que nous ne l'avons pas fait, mais je pense que j'ai besoin de temps pour récupérer». Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les Bianconeri.