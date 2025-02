Real Madrid : la nouvelle préférence étonnante de Kylian Mbappé

Tout va comme sur des roulettes pour Kylian Mbappé en ce moment. Le Bondynois est en feu depuis le début de l’année civile 2025 et il reste sur une série de trois rencontres avec un but marqué. Si son équipe connaît un coup de moins bien avec trois rencontres sans connaître la victoire en Liga, le Français n’est clairement pas tenu pour responsable de ces résultats médiocres, contrairement à ce qui avait pu se passer en première partie de saison. Face à Manchester City ce soir, celui qui avait déjà marqué à l’aller sait qu’il est attendu au tournant et qu’il sera le principal atout offensif des Merengues.

Alors que Vinicius Jr est de plus en plus critiqué par l’opinion publique madrilène, que Rodrygo peut avoir des séries exceptionnelles mais peine à être régulier, et que Jude Bellingham a moins d’impact sur le jeu que la saison précédente, Kylian Mbappé est donc devenu la référence offensive de l’équipe de Carlo Ancelotti. Ses problèmes de confiance, de condition physique et de positionnement semblent bien derrière lui.

Il est devenu un vrai 9

D’ailleurs, comme l’indique le média Relevo, la question de sa position sur le terrain n’est justement plus un problème. Aligné en pointe de l’attaque par Carlo Ancelotti alors qu’il a habituellement toujours préféré le côté gauche, où évolue Vinicius Jr, le Français s’est fait une raison mais surtout, il s’est bien adapté à ce poste. A tel point que, désormais, il préfère jouer en tant que numéro 9 qu’en tant qu’ailier. Et ce, alors que de nombreux observateurs pensaient qu’il allait avoir du mal dans ce registre et qu’Ancelotti aurait dû lui confier le flanc gauche de l’attaque. Finalement, les chiffres parlent pour lui : 24 buts inscrits avec le Real Madrid cette saison, 11 d’entre eux sur les 10 derniers matchs.

« Le problème pour moi est que Mbappé n’est pas un avant-centre. Chaque fois qu’il joue avec la France en n°9, ce n’est pas bon, ce n’est pas sa position. Le problème, c’est qu’à gauche, il y a un autre joueur qui est du même niveau… vous ne pouvez pas mettre Vini à droite ou comme avant-centre. Là où il fait la différence, c’est à gauche. Voyons comment Ancelotti va faire avec ça », avait par exemple expliqué Karim Benzema en novembre. Et l’Italien y est parvenu, faisant de Mbappé « son Ronaldo Nazario » comme l’explique Relevo. Même si le tacticien transalpin demande tout de même encore un peu plus d’efforts sur le plan défensif au Français. Mais c’est une adaptation totalement réussie pour KM9 donc…