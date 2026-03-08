Adil Aouchiche déclare sa flamme à l’Algérie

Au début de sa carrière, Adil Aouchiche était considéré comme l’un des jeunes Français les plus talentueux de la génération 2002. Appelé régulièrement en équipes de jeunes, l’ancien protégé du PSG n’a finalement pas eu la carrière escomptée. Après un enchaînement d’aventures ratées en Europe, le milieu offensif de 23 ans est à la relance à Schalke 04 depuis cet hiver. Après quatre apparitions, le natif du Blanc-Mesnil reprend des couleurs et aspire à bien se relancer en Allemagne. En attendant, Aouchiche s’est exprimé sur ses rêves de sélection au micro de La Gazette du Fennec ce vendredi. Ayant la possibilité de choisir la France, Aouchiche a déclaré qu’il était sélectionnable avec l’Algérie depuis 2024 :

« C’était mon tout premier contact avec la FAF. Petkovic venait d’arriver et voulait tester de nouveaux joueurs ; j’en faisais partie. J’ai dit oui tout de suite, sans réfléchir. En septembre, je suis allé au consulat algérien à Londres pour obtenir un passeport d’urgence d’un an. Je n’ai pas changé ma nationalité pour jouer un ou deux matchs, mais pour m’inscrire dans la durée. Cette demande m’a beaucoup ému. Toute ma famille était heureuse. Même si j’étais dans les pré-convocations, je travaillais pour être officiellement sélectionné. Tous les joueurs rêvent de Coupe du Monde, mais je n’ai pas changé ma nationalité uniquement pour cette compétition. Mon objectif, c’est de défendre les couleurs de l’Algérie chaque année. Même il y a deux mois, mon but principal aurait été la CAN. Je m’inscris dans la durée. »