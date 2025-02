La déclaration de CR7 qui pourrait sauver Jude Bellingham

Expulsé lors du match de Liga du Real Madrid face à Osasuna samedi, Jude Bellingham risque gros. Sur les images diffusées par Movistar, il semble dire "fuck off" à l’arbitre, alors que dans son compte rendu du match, Juan Martínez Munuera indique que l’ancien du BVB lui a dit "fuck you". Même si les deux expressions veulent plus ou moins dire la même chose à quelques nuances près, la gravité de la sanction infligée par le Comité de Compétition de la Fédération dépendra de comment est interprété ce qu’a dit Bellingham, comme l’indique Marca.

Une chose est sûre, l’international anglais pourrait écoper jusqu’à 12 matches de suspension, à moins que les instances ne tombent sur les propos de Cristiano Ronaldo dans les heures à venir et décident de faire preuve d’une certaine clémence. Lors d’un entretien accordé en 2018, le quintuple Ballon d’Or déclarait alors : «en Angleterre, les joueurs disent « fck off » aux arbitres et les arbitres ne pensent pas que c’est une insulte. Ici, ils vous renvoient dehors. Ça doit être un peu plus flexible»*, notait le Portugais, qui évoluait à ce moment-là sous la tunique du Real Madrid. A suivre…