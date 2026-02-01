OM : Abdelli attendu à Marseille lundi matin

Le dossier Himad Abdelli touche à son dénouement. Selon nos informations, le milieu international algérien est attendu demain matin à 9h à l’aviation générale de l’aéroport de Marignane. Un signe très fort de l’avancée des négociations entre l’Olympique de Marseille et son club, alors que les discussions se sont accélérées ces dernières heures. Un accord est désormais imminent entre les deux parties, même si quelques détails contractuels et administratifs restent encore à régler avant une officialisation.

Dans un contexte particulièrement tendu pour l’OM, cette arrivée potentielle s’inscrit dans la volonté de Pablo Longoria et Mehdi Benatia de frapper jusqu’au bout du mercato. Après une semaine marquée par l’élimination européenne, les tensions internes et une atmosphère électrique à la Commanderie, le club phocéen cherche à envoyer un signal fort sur le terrain. Suivi de longue date, le joueur du SCO est perçu comme un renfort capable d’apporter créativité, volume de jeu et régularité au milieu marseillais. Sauf retournement de situation, l’issue du dossier semble désormais toute proche.