Menu Rechercher
Commenter 18
Info FM Ligue 1

OM : Abdelli attendu à Marseille lundi matin

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Valentin Feuillette
1 min.
Himad Abdelli avec Angers @Maxppp

Le dossier Himad Abdelli touche à son dénouement. Selon nos informations, le milieu international algérien est attendu demain matin à 9h à l’aviation générale de l’aéroport de Marignane. Un signe très fort de l’avancée des négociations entre l’Olympique de Marseille et son club, alors que les discussions se sont accélérées ces dernières heures. Un accord est désormais imminent entre les deux parties, même si quelques détails contractuels et administratifs restent encore à régler avant une officialisation.

La suite après cette publicité

Dans un contexte particulièrement tendu pour l’OM, cette arrivée potentielle s’inscrit dans la volonté de Pablo Longoria et Mehdi Benatia de frapper jusqu’au bout du mercato. Après une semaine marquée par l’élimination européenne, les tensions internes et une atmosphère électrique à la Commanderie, le club phocéen cherche à envoyer un signal fort sur le terrain. Suivi de longue date, le joueur du SCO est perçu comme un renfort capable d’apporter créativité, volume de jeu et régularité au milieu marseillais. Sauf retournement de situation, l’issue du dossier semble désormais toute proche.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Angers
Himad Abdelli

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Angers Logo Angers
Himad Abdelli Himad Abdelli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier