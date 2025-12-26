L’Espagne ouvre à nouveau la porte à Fernandez-Pardo

Le cas Matías Fernández-Pardo est un sujet en Espagne et en Belgique. International belge des U15 aux U19, le natif de Bruxelles a fait part il y a quelques mois de son choix de rejoindre l’Espagne, pays de son père. « Je veux jouer avec l’Espagne. Sans aucun doute. S’ils me veulent, il n’y a aucun doute. Je sais qu’il y a de la concurrence. Mais j’aime les défis. Quand j’étais enfant, je regardais toujours les matchs de l’Espagne, comme la finale de (l’Euro) 2012. Mon cœur a toujours été avec l’Espagne », disait-il à Marca en décembre dernier. La fédération espagnole a saisi la balle au rebond, mais le joueur du LOSC n’a jamais pu honorer l’une de ses convocations : blessé, retenu par le LOSC ou tout simplement ignorant l’appel.

La suite après cette publicité

En plus de cela, le clan de l’attaquant a délibérément maintenu le contact avec la Belgique. Fernández-Pardo a même été cité comme l’une des surprises possibles de Rudi Garcia durant l’automne. Du côté de la RFEF, on s’agace et on dénonce par médias interposés une forme de pression pour être convoqué directement chez les A, ce que semble lui promettre les Diables, plutôt que chez les Espoirs, où penche l’Espagne. Il semble y avoir du nouveau dans ce dossier puisque Aitor Karanka, le directeur technique de la fédération espagnole a de nouveau ouvert la porte. « Il peut venir. (…) Si le sélectionneur le convoque, il fait partie des joueurs qui sont dans la liste », explique-t-il à Marca.