Menu Rechercher
Commenter

L’Espagne ouvre à nouveau la porte à Fernandez-Pardo

Par Maxime Barbaud
1 min.
Matías Fernández-Pardo avec le LOSC @Maxppp

Le cas Matías Fernández-Pardo est un sujet en Espagne et en Belgique. International belge des U15 aux U19, le natif de Bruxelles a fait part il y a quelques mois de son choix de rejoindre l’Espagne, pays de son père. « Je veux jouer avec l’Espagne. Sans aucun doute. S’ils me veulent, il n’y a aucun doute. Je sais qu’il y a de la concurrence. Mais j’aime les défis. Quand j’étais enfant, je regardais toujours les matchs de l’Espagne, comme la finale de (l’Euro) 2012. Mon cœur a toujours été avec l’Espagne », disait-il à Marca en décembre dernier. La fédération espagnole a saisi la balle au rebond, mais le joueur du LOSC n’a jamais pu honorer l’une de ses convocations : blessé, retenu par le LOSC ou tout simplement ignorant l’appel.

La suite après cette publicité

En plus de cela, le clan de l’attaquant a délibérément maintenu le contact avec la Belgique. Fernández-Pardo a même été cité comme l’une des surprises possibles de Rudi Garcia durant l’automne. Du côté de la RFEF, on s’agace et on dénonce par médias interposés une forme de pression pour être convoqué directement chez les A, ce que semble lui promettre les Diables, plutôt que chez les Espoirs, où penche l’Espagne. Il semble y avoir du nouveau dans ce dossier puisque Aitor Karanka, le directeur technique de la fédération espagnole a de nouveau ouvert la porte. « Il peut venir. (…) Si le sélectionneur le convoque, il fait partie des joueurs qui sont dans la liste », explique-t-il à Marca.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Espagne
Lille
Belgique
Matias Fernandez-Pardo

En savoir plus sur

Espagne Flag Espagne
Lille Logo Lille
Belgique Flag Belgique
Matias Fernandez-Pardo Matias Fernandez-Pardo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier