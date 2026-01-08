PSG-OM : Roberto De Zerbi a pleuré dans le vestiaire

Roberto De Zerbi et les joueurs de l’Olympique de Marseille n’oublieront pas de sitôt cette soirée du jeudi 8 janvier 2026. Alors qu’ils menaient 2-1 face au Paris Saint-Germain, les Phocéens ont finalement perdu la rencontre aux tirs au but (2-2, 4 tab 1). Dépité à l’issue du match, Roberto De Zerbi a confié plus tard avoir versé une larme au moment de rentrer dans le vestiaire marseillais.

La suite après cette publicité

« La première chose que j’ai dite à mon équipe, c’est que je n’ai jamais pleuré après avoir perdu. Et aujourd’hui, bah j’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire parce qu’on se préparait d’une certaine manière. Le PSG reste l’équipe qui joue le mieux en Europe depuis un an et demi, mais aujourd’hui, Marseille méritait de gagner. La deuxième chose que j’ai dite, c’est que nous devons nous demander à nous-mêmes ce type de performance. Aujourd’hui, il y avait tout. Il y avait le jeu, la partie défensive, le caractère, la technique. Tout ce dont a besoin une équipe forte qui veut gagner, aujourd’hui Marseille l’a eu », a-t-il déclaré en conférence de presse.