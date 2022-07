Bayern : les premiers mots de Mathys Tel

La suite après cette publicité

Comme attendu depuis plusieurs jours, le phénomène Mathys Tel (17 ans) a quitté le Stade Rennais pour rejoindre le Bayern Munich, et ce après seulement une poignée de matchs en Ligue 1 avec son club formateur. Alors que le transfert de l'international U17 français, qui s'élèvera au total à près de 30 M€, a été officialisé ce mardi, le principal concerné a livré ses premiers mots en tant que Bavarois sur le site officiel du FCB.

« Le FC Bayern est l'une des meilleures équipes du monde. J'ai vraiment hâte de relever ce grand défi et je donnerai tout pour ce club. Les discussions avec Hasan Salihamidžić et les responsables du FC Bayern m'ont vraiment impressionné et m'ont fait réaliser rapidement que je voulais absolument aller à Munich », a ainsi lâché Mathys Tel, qui portera le numéro 39 avec les pensionnaires de l'Allianz Arena.