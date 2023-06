Tottenham : Rodrigo Bentancur donne de ses nouvelles après sa grave blessure

La suite après cette publicité

Écarté des terrains depuis sa rupture des ligaments croisés du genou en février avec Tottenham, Rodrigo Bentancur (25 ans) aperçoit le bout du tunnel. Dans un entretien accordé à ESPN cette semaine, l’international uruguayen est revenu sur cette longue période d’absence, expliquant par ailleurs qu’elle lui avait permis de se ressourcer d’un point de vue familial. Mais désormais, il cible un retour à la compétition d’ici deux à trois mois.

«La blessure est survenue à un moment où j’allais très bien, mais la vérité est que je ne changerais rien à ce qui s’est passé. Il me manquait quelque chose au niveau familial et tout ce que je vis avec ma fille et ma copine depuis ces quatre mois n’a pas de prix. C’est aussi pourquoi mon temps de récupération est passé si vite et je vais si bien maintenant, a confié l’ancien joueur de la Juventus. C’est une longue blessure, l’une des plus difficiles du football mais je m’entraîne tous les jours pour revenir. J’ai amené le kiné du club en Uruguay. Nous continuons à travailler et mon genou va très bien. J’espère dans deux ou trois mois gagner au moins quelques minutes à nouveau.»

À lire

Tottenham a trouvé son nouveau gardien