Brahim Diaz se fait détruire après sa panenka désastreuse !

Auteur d’une CAN monstrueuse, Brahim Diaz avait l’occasion de devenir le héros de tout un peuple en offrant la CAN au Maroc qui attend un titre continental depuis 50 ans. Le joueur du Real Madrid a décidé de prendre ses responsabilités après avoir provoqué un penalty dans les dernières minutes de la finale. Avant de pouvoir le tirer, il avait dû attendre quinze bonnes minutes que les Sénégalais acceptent de revenir sur la pelouse, mécontents de la décision arbitrale. Peut-être perturbé par cette longue attente, Brahim Diaz a pris la décision folle de tenter une panenka. Un geste délirant à ce moment du match que le portier sénégalais a stoppé sans aucune difficulté.

La suite après cette publicité

Un tir surprenant que personne n’a compris du stade à tel point que certains se sont demandés s’il n’avait pas volontairement saboté son tir pour éviter une polémique. Walid Regragui n’a pas apprécié la tentative de son joueur dans un moment aussi décisif et a décidé de le sortir. Le public marocain, fou de rage, a aussi sifflé le joueur lorsqu’il a été appelé pour le trophée de meilleur buteur. En larmes, Brahim Diaz était inconsolable. Sur les réseaux sociaux, personne ne comprend ce choix de Brahim Diaz, passé de héros à paria sur un geste.