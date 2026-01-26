Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

AS Rome : Manu Koné absent pendant un mois

Par Kevin Massampu
1 min.
Manu Koné, avec M'Gladbach @Maxppp
Rome 1-1 Milan

Coup dur pour l’AS Roma. Toujours engagé dans la course au titre en Serie A, malgré ses neuf unités de retard sur le leader, l’Inter, l’actuel 3e du championnat italien a perdu Manu Koné sur blessure, lors du choc contre l’AC Milan (1-1), dimanche soir. Sorti à la 59e minute et suppléé par Niccolo Pisilli, l’ancien joueur de Toulouse « déchirure de deuxième degré à l’ischio-jambier droit », selon le communiqué de la Roma.

La suite après cette publicité

Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant un mois. Une durée d’indisponibilité qui ne devrait toutefois pas compromettre sa présence dans la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, en mars prochain. L’Équipe de France affrontera notamment le Brésil et la Colombie, à quelques mois de la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Rome
Manu Koné

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Rome Logo AS Rome
Manu Koné Manu Koné
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier