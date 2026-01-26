AS Rome : Manu Koné absent pendant un mois

Coup dur pour l’AS Roma. Toujours engagé dans la course au titre en Serie A, malgré ses neuf unités de retard sur le leader, l’Inter, l’actuel 3e du championnat italien a perdu Manu Koné sur blessure, lors du choc contre l’AC Milan (1-1), dimanche soir. Sorti à la 59e minute et suppléé par Niccolo Pisilli, l’ancien joueur de Toulouse « déchirure de deuxième degré à l’ischio-jambier droit », selon le communiqué de la Roma.

La suite après cette publicité

Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant un mois. Une durée d’indisponibilité qui ne devrait toutefois pas compromettre sa présence dans la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, en mars prochain. L’Équipe de France affrontera notamment le Brésil et la Colombie, à quelques mois de la Coupe du Monde 2026.