Affaire Vieira : la police britannique ouvre une enquête

À la fin du match entre Crystal Palace et Everton, les supporters des Toffees ont envahi la pelouse de Goodison Park pour fêter le maintien de leur équipe en Premier League. Se retrouvant au milieu du terrain entre des supporters d'Everton, Patrick Vieira avait été pris à partie par l'un d'eux, avant que l'ancien Gunners ne lui assène une balayette.

Les images ont depuis fait le tour de l'Angleterre et de l'Europe tandis que la police britannique a annoncé ce vendredi ouvrir une enquête sur le geste du Français :« nous travaillons avec Everton pour rassembler toutes les images de vidéosurveillance disponibles et nous parlons à des témoins. Aucune plainte officielle n'a été reçue et les enquêtes sur l'incident sont en cours.»