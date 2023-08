L’Atalanta et le Torino préparent un échange XXL

Si la saison de Serie A a déjà repris avec deux journées programmées au mois d’août, le mercato estival ne fermera ses portes que dans quelques jours et plusieurs clubs italiens aspirent à se renforcer avant cette date butoir. C’est notamment le cas de l’Atalanta Bergame et du Torino. Les deux formations transalpines sont d’ailleurs en train de préparer un échange XXL. A la recherche d’un attaquant depuis plusieurs semaines justement, le club piémontais a jeté son dévolu sur Duvan Zapata qui a accepté de rejoindre la formation turinoise.

En échange, Alessandro Buongiorno ferait le chemin inverse et rejoindrait l’Atalanta même si cela semble encore compliqué sachant que le joueur de 24 ans hésiterait encore en raison de son affection pour le Torino. Il faut dire que l’Italien est arrivé dans la capitale du Piémont quand il était enfant et qu’il est aujourd’hui le vice capitaine de la formation turinoise. Enfin, l’échange devrait également inclure le prêt de Brandon Soppy dans le Piémont tandis que la Dea offrirait un montant supplémentaire, encore non divulgué, pour finaliser cet échange retentissant.