Liga, Alavès : la pépite Samu Omorodion impressionne tout son monde

Il avait signé avec l’Atlético de Madrid après avoir marqué contre eux lors de la première journée de Liga. Certains ont pensé que les Colchoneros s’étaient emballés sur son cas et que sa venue dans la capitale ibérique avait tout du panic-buy dans les dernières heures du mercato. Mais force est de constater que, pour le moment, Samu Omorodion est en train de faire taire ses détracteurs. Actuellement prêté par les pensionnaires du Civitas Metropolitano au Deportivo Alavès, le jeune buteur de 19 ans est en train de réaliser une première cuvée impressionnante dans l’élite.

Passé par les équipes de jeunes du Séville FC, l’attaquant de la génération 2004 s’était illustré avec Grenade en début de saison. Arrivé dans la capitale ibérique cet été, l’Atlético l’a blindé en lui faisant parapher un contrat de cinq ans. Dans son communiqué, la formation madrilène avait expliqué les raisons de sa venue : «footballeur de 19 ans, il évolue au poste d’attaquant et est une merveille physique avec une grande coordination malgré ses 193 centimètres. Il se distingue par son explosivité, il est très rapide.» Des qualités qu’il montre match après match sous les couleurs du Deportivo Alavès.

Il égale Erling Haaland dans sa capacité à se procurer des occasions nettes

En effet, titulaire régulier chez l’actuel treizième de Liga, le natif de Melilla compte déjà 5 buts en 13 rencontres de championnat. Un bilan plus que respectable alors que sa forme actuelle est resplendissante. En effet, buteur face au FC Barcelone juste avant la trêve internationale, le membre de l’équipe U21 de l’Espagne a remis le couvert ce week-end face à son ancienne équipe de Grenade. Outre son nombre de buts déjà impressionnant, le puissant attaquant brille également sur d’autres statistiques, qui montrent qu’il a le potentiel d’être un grand buteur dans les prochaines années.

En effet, il est le deuxième joueur des cinq grands championnats qui se procure le plus d’occasions nettes à égalité avec Erling Haaland. Les deux jeunes buteurs se créent une grosse opportunité de but toutes les 45 minutes. Seul Serhou Guirassy, auteur d’une saison impressionnante avec Stuttgart fait mieux avec une occasion nette toutes les 39 minutes de jeu. C’est simple, Omorodion marque un but toutes les 137 minutes de jeu en Liga. Un bilan perfectible mais qui montre déjà un potentiel monstrueux. Alors que le scepticisme était de mise lors de son arrivée à l’Atlético de Madrid, Samu Omorodion pourrait s’avérer être l’une des plus belles affaires des Matelassiers ces dernières années.