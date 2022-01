LOSC : Jocelyn Gourvennec ne digère pas l'élimination

Les 16èmes de finale de la Coupe de France se sont déroulés cette semaine, avec notamment un derby du nord entre Lens et Lille ce mardi 4 janvier. Après avoir mené par deux buts en première mi-temps grâce à un doublé d'Amadou Onana, les champions de France en titre se sont fait rattraper dans les tout derniers instants grâce au doublé de l'ancien joueur d'Udinese, Seko Fofana. Les Lensois se qualifieront finalement après une séance de tirs au but (2-2, 4-3 aux t.a.b.).

Après la rencontre, l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec ne comprenait pas comment son équipe a pu laisser tomber le match de la sorte. En conférence de presse, il a montré sa déception : «Je suis très déçu, je ne sais pas comment on ne peut pas être qualifiés. Faire ce match-là, à l'extérieur, prendre le dessus et ne pas passer... On peut se reprocher de ne pas nous être mis à l'abri, de ne pas avoir mis le troisième voire le quatrième alors qu'on leur a posé énormément de problèmes. Et comme ça se passe souvent en Coupe, l'équipe adverse revient à 2-1. Mais sur le contenu du match et de la préparation, qui a été difficile, j'ai vu un LOSC combattant et conquérant qui a montré de belles choses. Mais c'est incroyable de ne pas se qualifier. Le foot c'est comme ça. Il n'y a pas de cadeau à faire quand vous avez l'opportunité d'aggraver le score. Ce ne sont pas des demi-occasions qu'on a eues. Une seule chose compte, c'est être au tour suivant mais cela s'arrête là. La veille en conférence, j'avais l'impression qu'on me demandait si cela en valait la peine de jouer ce match, bien sûr que cela valait la peine !»