Real Madrid : Marvel, le futur héros de la défense merengue

Historiquement, on a toujours tendance à penser que le Real Madrid n'est pas un vrai club formateur, à contrario de son ennemi juré catalan. Et même si de nombreuses stars étant sorties de La Fabrica ont prouvé le contraire à maintes et maintes reprises, ce cliché subsiste toujours chez beaucoup d'observateurs. Il y a d'ailleurs une génération considérée très prometteuse en ce moment à Madrid, les Mirlos Five, référence au nom donné aux joueurs issus de l'académie et aux Jackson Five, composée de Sergio Arribas, Victor Chust, Marvin Park, Miguel Gutierrez et Antonio Blanco. Certains ont d'ailleurs été vus à plusieurs reprises sous la tunique de l'équipe première ces derniers mois, récoltant souvent de très bonnes appréciations des médias suiveurs du Real Madrid.

Et en ce moment, Madrid s'enflamme sur un nouveau jeune, au nom un peu particulier : Marvel. Comique pour certains, mais Marvelous Antolín Garzón n'est pas là pour rigoler. Clairement pas. Depuis quelques mois déjà, il est considéré comme l'un des plus gros talents de La Fabrica par les observateurs. Surclassé avec le Real Madrid Castilla en troisième division - il évolue normalement avec les U19 - le joueur de 18 ans n'a clairement pas accusé le passage des catégories inférieures au monde semi-pro. Le gaucher, ce qui est déjà atypique pour un défenseur central, a toute la panoplie du joueur puissant, dominant dans sa surface et dans le jeu aérien. Mais pas que, puisqu'il est aussi très à l'aise avec le ballon et a des qualités de libéro. Un profil atypique, puisqu'il est rare de voir des défenseurs centraux exceller à la fois dans le domaine purement défensif et physique ainsi que dans l'aspect technique.

Des débuts en équipe première se profilent

Sous les ordres de Raul Gonzalez, l'international U19 espagnol impressionne tout le monde. Fils de réfugiés marocains adopté par un couple espagnol à l'âge de 3 ans - sa situation est d'ailleurs assez floue à ce sujet - il est aussi passé par les équipes de jeunes de l'Atlético et du Rayo Vallecano, avant de revenir chez les Merengues en 2016 pour terminer sa formation. Conscients qu'ils ont une pépite entre leurs mains, les Merengues l'ont récemment prolongé jusqu'en 2025. Dans des propos rapportés par Marca, plusieurs sources internes au club de la capitale espagnole n'ont aucun doute sur son avenir, et sont convaincues qu'il atteindra l'équipe première un jour. Toutes s'accordent pour dire que ce joueur est différent.

S'il est logiquement encore auteur de quelques erreurs, comme ce fut le cas en Youth League, il affiche déjà une maturité dans le jeu. Si Zinedine Zidane l'avait déjà fait monter à l'entraînement des A, Carlo Ancelotti ne loupe rien de son évolution et sait qu'un jour ou l'autre, il fera probablement appel à lui. Florentino Pérez est même allé le saluer dans le vestiaire après sa prestation XXL dans le mini-Clasico entre le Barça B et le Real Madrid Castilla le 16 octobre dernier. Autant vous dire que si vous voyez un certain Marvel aligné aux côtés d'Alaba ou de Militao d'ici peu, ne soyez pas surpris...