L’énorme jackpot pour les clubs qualifiés en Ligue des Champions, un détail sème le trouble autour de Khvicha Kvaratskhelia

La Ligue des Champions rapporte gros !

Mais que vaut financièrement une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, c’est la question que se pose Sport. Avant le dernier match de la phase de ligue, le FC Barcelone a déjà assuré 27,9 millions d’euros grâce à sa participation à la Ligue des Champions, dont 18,6 millions attribués à tous les clubs engagés. Cela concerne aussi le PSG, un bonus potentiel porterait le total jusqu’à 42,8 millions d’euros en cas de qualification directe pour les huitièmes. La qualification pour les huitièmes rapporte 11 millions, avec 2 millions supplémentaires pour une qualification directe et 1 million via les barrages. Pour l’OM, comme le rapporte L’Equipe, la qualification pour les play-offs vaut donc 1 M€ et la seizième place, la meilleure que puisse espérer Marseille, en rapporte 5,7 quand la 24e n’en offre que 3,5. Autant dire que les Olympiens ont tout intérêt à prendre trois points ce soir à Bruges !

Khvicha Kvaratskhelia moins fringant

"Il faut également souligner qu’ils ont des joueurs très athlétiques à tous les postes et que techniquement, ils sont tous très bons.”, a expliqué Eddie Howe, l’entraîneur de Newcastle, avant d’affronter le PSG. Kvicha Kvaratskhelia en est le bon exemple. C’est l’élément offensif le plus utilisé par Luis Enrique, avec la fatigue le Géorgien semble privilégier les grands rendez-vous plutôt que les autres matchs avec moins d’enjeux. Même s’il est l’un des joueurs les plus décisifs en Ligue des champions parmi les joueurs offensifs parisiens, l’attaquant semble moins presser, pas pour rien qu’il n’a pas été titularisé contre le Sporting CP. Il n’est que 6e dans ce domaine parmi les joueurs offensifs avec 50 pressings par match. Ce manque de rigueur peut se justifier par une fatigue qui se manifeste par le trop grand nombre de minutes jouées. Ce qui expliquerait pourquoi Kvara choisit ses matchs.

Ben Seghir de retour à Monaco ?

Selon nos informations, Eliesse Ben Seghir est tout proche d’un retour à l’AS Monaco, quelques mois après son départ au Bayer Leverkusen. Peu utilisé en Bundesliga, l’ailier marocain devrait revenir sous la forme d’un prêt, un accord étant presque trouvé entre les clubs. À 20 ans, il retrouverait un environnement qu’il connaît bien, où il s’était imposé comme une grande promesse. Monaco verrait en lui un renfort offensif précieux, notamment après la blessure de Takumi Minamino. Ce retour serait aussi stratégique pour Ben Seghir, qui vise plus de temps de jeu à l’approche de la Coupe du monde 2026 qu’il compte bien disputer avec le Maroc.