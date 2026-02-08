Ligue 1 : avec un grand Dembélé, le PSG détruit l’OM et reprend sa place de leader

Après deux premiers Classiques très disputés – au Vélodrome, puis lors du Trophée des Champions – le Paris Saint-Germain retrouvait l’Olympique de Marseille pour la 21e journée de Ligue 1. Privés de Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou et Achraf Hakimi, les Parisiens jouaient gros : une victoire leur permettait de reprendre la tête au RC Lens. De son côté, l’OM devait confirmer son regain de forme et montrer un visage plus conquérant, avec une confirmation : la titularisation de De Lange, préféré à l’Argentin Rulli, que Roberto De Zerbi n’a pas trouvé «tranquille» ces derniers jours.

Dès la 9e minute, le match se lançait avec la semelle de Vitinha sur Balerdi, sans toucher le ballon. Le Portugais étant averti d’un carton jaune pour ce geste dangereux, de quoi faire bondir Marseille. Mais Paris a ensuite rapidement pris le contrôle du match. Sur une contre-attaque, Mendes servait Dembélé, qui ouvrait le score (1-0, 12e). L’OM tentait de réagir, à l’image d’une occasion de Gouiri (15e), mais le Ballon d’Or 2024 était dans un grand soir et enfilait un doublé, humiliant la défense phocéenne (2-0, 37e), une performance qui allait rapidement tourner sur les réseaux sociaux.

Une seconde période cauchemardesque pour l’OM

La domination parisienne s’est encore accentuée après la pause. Joao Neves et Doué ont eu quelques opportunités, avec notamment une frappe sur le poteau (50e), avant que Barcola ne mette la pression sur l’OM. Mais c’est finalement un contre-son-camp de Medina qui a scellé le sort des Phocéens (3-0, 64e). La défense de l’OM commençait à sérieusement trembler, notamment après un bijou collectif conclu par Kvaratskhelia (4-0, 66e). Paris ne s’est pas arrêté là et Lee en profitait pour aggraver le score, trompant De Lange (5-0, 74e).

Les visages étaient amorphes, la frustration montait, et l’OM ne parvenait plus à exister. Après deux nouveaux montants trouvés par les Parisiens, qui auront réalisé une prestation de très haut niveau, ce Classique s’est donc terminé sur une véritable humiliation pour les Phocéens. Le PSG, lui, reprend sa place de leader en Ligue 1, deux points devant Lens, avant d’aller défier le Stade Rennais. L’OM, désormais quatrième et à trois points de l’OL, devra gérer une semaine compliquée avant d’affronter Strasbourg.