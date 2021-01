Châteauroux : Ilyas Chouaref attise les convoitises

Avant-dernier de Ligue 2, Châteauroux compte dans ses rangs pas mal de talents à l'image d'Ilyas Chouaref. Le footballeur âgé de 20 ans a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec son club. Le temps d'inscrire un but et surtout de taper dans l'oeil de nombreux clubs.

En effet, d'après nos informations, l'AS Saint-Etienne s'est renseignée à son sujet et apprécie son profil. A l'étranger aussi sa cote est au plus haut puisque Groningen aux Pays-Bas et Courtrai en Belgique sont aussi séduits. Mais le footballeur né en 2000 va terminer la saison avec Châteauroux. Une équipe qu'il souhaite absolument aider à se maintenir avant de penser à son cas personnel.