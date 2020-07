Les compositions probables de Real Madrid-Getafe

La suite après cette publicité

C'est l'heure de l'échappée pour le Real Madrid. Après le faux pas du FC Barcelone mardi soir contre l'Atlético de Madrid (2-2), les hommes de Zinedine Zidane ont l'occasion de prendre quatre points d'avance en tête de la Liga et ainsi de faire un grand pas vers le titre. Pour cela, il faut battre ce soir au centre d'entraînement de Valdebebas, stade Alfredo Di Stefano, Getafe, actuellement 6e au classement (à 22h, à suivre en live commenté sur notre site). Un choc donc, mais aussi un derby, Getafe étant situé en banlieue de Madrid.

Pour cette rencontre, Zinedine Zidane devrait faire dans le classique avec un 4-3-3. Luka Modric et Toni Kroos devraient notamment être titulaires aux côtés de Casemiro au milieu. Pendant que Marco Asensio et Vinicius Junior devraient être préférés à Eden Hazard et Gareh Bale sur les ailes. Du côté de Getafe, le journal As indiqué qu'il devrait s'agir d'une 4-4-2 afin d'aller défier le Real. L'ancien Barcelonais Marc Cucurella devrait être titulaire et aura pour mission de servir ses deux attaquants, Mata et Jorge Molina. En cas de succès, les banlieusards reviendraient à deux points de la 4e place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.