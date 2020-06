L'OM va recruter Pape Gueye !

C'est un très joli coup qu'est en train de réaliser l'Olympique de Marseille. Selon les informations de L'Équipe, le club phocéen s'est entendu avec Pape Gueye, le milieu de terrain de 21 ans qui évoluait au Havre et qui devait initialement rejoindre Watford en fin de contrat. Or, le Français, qui avait signé un pré-contrat avec le club anglais en janvier dernier, a décidé de rompre le deal, s'estimant lésé par son ancien agent. Ce qui n'avait pas empêché Watford d'annoncer officiellement son arrivée au cours du mois d'avril.

Bien que rendu compliqué par cette volte-face, le dossier a été saisi à pleine main par les dirigeants de l'OM, à la recherche de renforts dans l'entrejeu et surtout alléchés par la perspective d'un renfort plein de promesses et à coût zéro. Ils se sont donc lancés dans l'opération séduction et ont su doubler la concurrence française, puisque Rennes, Nantes, Metz et surtout Angers avaient bondi sur l'opportunité.

Une piste validée par AVB

Fort d'une qualification en Ligue des Champions, l'OM a su convaincre le joueur de s'engager pour 4 saisons. Il ne resterait ainsi plus que des détails à régler et la visite médicale à passer. Voilà donc une très belle opération en passe d'être réalisée par la direction phocéenne, qui cherche à renforcer son effectif en vue de la Ligue des Champions tout en étant obligée de récupérer des liquidités en vendant quelques éléments.

L'OM devra toutefois se méfier de la réaction de Watford, qui risque de ne pas en rester là. Comme le rapporte L'Équipe, le secteur juridique du club phocéen a étudié ce cas particulier avant de donner son aval. André Villas-Boas sera ravi de pouvoir compter sur ce joueur dont le profil avait été validé. Il l'avait même eu récemment au téléphone pour lui exposer le projet olympien.