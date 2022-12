OL : Corentin Tolisso incertain pour la réception de Clermont

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Clermont au Groupama Stadium (dimanche, 17h), Laurent Blanc a fait le point sur les forces en présence pour ce premier match à domicile depuis la fin de la Coupe du Monde. « Peut-être que nous allons récupérer Houssem Aouar. Sinon, l’infirmerie est bien garnie. On a quelques soucis, mais c’est le lot de tous les entraîneurs.

On va avoir un groupe similaire à Brest. On en saura plus samedi. On attend et on peut avoir de bonnes surprises. La préparation n’est pas perturbée par cela car ce sont des blessures importantes pour Malo Gusto et douloureuse pour Henrique. Corentin a eu un petit bobo, ça sera aussi une décision à prendre. Je pense qu’on va le protéger un petit peu », s’est ainsi prononcé l’entraîneur lyonnais. Plus de réponses ce dimanche.

