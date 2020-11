Bundesliga : Erling Haaland fait s'écrouler le mur de Berlin

La huitième journée de Bundesliga offrait un duel entre le Hertha Berlin et le Borussia Dortmund, dans la capitale allemande. Seulement 13es mais sur un large succès avant la trêve, les Berlinois se présentaient avec Mattéo Guendouzi au milieu de terrain, alors que Lucas Tousart débutait sur le banc. Si le duo d'attaque du HBSC se nommait Piatek-Lukebakio, le premier buteur du soir était le Brésilien Matheus Cunha. Acheté 18 millions d'euros à Leipzig en janvier, l'international U23 avec le Brésil monte en puissance avec Berlin. 7 buts et 4 passes décisives en 9 matches disputés cette saison (ce soir inclus). Il profitait ce soir d'un service de Lukebakio pour armer un superbe tir du pied droit depuis l'extérieur de la surface et tromper Bürki (1-0, 33e). En face, le BvB disposait de son armada au complet.

La suite après cette publicité

Il fallait attendre la deuxième période pour voir le Golden Boy Erling Braut Haaland se mettre à l'œuvre. Il égalisait tout d'abord seul face au but, au terme d'un joli mouvement à trois avec Reus et Can (1-1, 47e). Le Norvégien doublait la mise dans la foulée, sublimement servi par Brandt dans le dos de la défense berlinoise. Il ajustait Alexander Schwolow d'un tir croisé du pied gauche (1-2, 49e). Le récital se poursuivait lorsque Cunha appuyait trop sa passe vers Marvin Plattenhardt. Erling le King interceptait et pénétrait tout en puissance dans la surface avant de terminer face à un Schwolow dépassé (1-3, 62e). Raphaël Guerreiro participait à la fête (1-4, 70e), avant que Matheus Cunha n'inscrive le but du doublé sur penalty (2-4, 79e). Le dernier mot était pour Haaland, qui profitait d'un service de Jude Bellingham, 17 ans, pour aller inscrire un quadruplé tout en puissance (2-5, 79e). Le quadruple buteur laissait sa place à Youssoufa Moukoko, 16 ans, à cinq minutes du terme. Dortmund grimpe au 2e rang, Haaland (10) n'est plus qu'à un but de Lewandowski (11) !

Le classement de Bundesliga après 8 journées.