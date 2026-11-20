Raphinha est, malgré lui, au cœur d’une polémique qui prend de l’ampleur des deux côtés de l’Atlantique. En Espagne, certains lui reprochent d’accepter les convocations de la Seleção pour des rencontres amicales malgré les risques de blessure, tandis que dans son pays, d’autres l’accusent de privilégier le Barça au détriment de sa sélection. Une situation que l’ailier juge particulièrement injuste, estimant que les critiques venues des deux camps cherchent avant tout à alimenter une polémique infondée.

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Il est d’autant plus agacé qu’il considère être parfaitement capable de prendre les meilleures décisions pour son club, son pays et lui-même. Conscient que ses dernières blessures sont survenues sous le maillot brésilien et qu’elles inquiètent forcément le Barça, Raphinha refuse toutefois d’y voir un lien avec ses convocations internationales. Pour lui, ces pépins physiques relèvent de la simple coïncidence. Selon Sport, le joueur envisage désormais de prendre publiquement la parole dans les prochains jours afin de livrer sa version des faits et de mettre un terme à cette controverse qu’il juge disproportionnée.