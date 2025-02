Angers - Reims : les compositions officielles

Ce mardi, les quarts de finale de la Coupe de France 2025 débutent avec un duel 100% Ligue 1 entre Angers et Reims. A domicile, le SCO s’articule dans un 4-3-3 avec Melvin Zinga dans les cages derrière Marius Courcoul, Abdoulaye Bamba, Jordan Lefort et Jacques Ekomié. Le milieu de terrain est assuré par Yassine Belkhdim, Jean-Eudes Aholou et Himad Abdelli. Devant, Ibrahima Niane est accompagné dans les couloirs par Jim Allevinah et Farid El-Melali.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Champenois s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Yehvann Diouf qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Hiroki Sekine, Joseph Okumu, Amadou Koné et Sergio Akieme. John Patrick, Valentin Atangana et Mory Gbané se retrouvent dans l’entrejeu avec Teddy Teuma un cran plus haut. En pointe, Junya Ito est épaulé par Keito Nakamura

Les compositions

SCO Angers : Zinga - Courcoul, Bamba, Lefort, Ekomié - Belkhdim, Aholou, Abdelli - Allevinah, Niane, El Melaili

La suite après cette publicité

Stade de Reims : Diouf - Sekine, Okumu, Koné, Akieme - Patrick, Atangana, Gbané - Teuma - Ito, Nakamura