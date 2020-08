Ligue des Champions : une première sans Messi ni Ronaldo en demi-finale depuis...

Le Barça a reçu une terrible gifle en quart de finale de Ligue de Champions face au Bayern 8-2. Après la Juventus de Ronaldo, éliminée par l'OL la semaine dernière en 8e, c'est donc au tour de Lionel Messi de dire adieu prématurément à cette compétition.

C'est un événement car comme le rappelle Opta, c'est la première fois depuis la saison 2005/2006 qu'aucun des deux monstres ne participe aux demi-finales de la Ligue des Champions. Cette saison-là, l'Argentin était déjà dans les rangs barcelonais mais, blessé, il n'avait pu participer à la fin d'une compétition que son club avait remportée contre Arsenal (2-1).

