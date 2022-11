RC Lens : accord total avec le PFC pour Julien Le Cardinal

Dans l'air du temps depuis quelques jours, c'est désormais acté. Julien Le Cardinal va porter les couleurs du RC Lens. Le club artésien et le Paris FC sont parvenus à un accord cette nuit pour le transfert de l'ancien Bastiais selon nos informations. Ce dernier est attendu à la Gaillette pour y passer cet après midi la traditionnelle visite médicale.

Le solide défenseur latéral droit de 25 ans va s'engager avec l'actuel 2e de Ligue 1 pour trois saisons et demi et pour un montant de 3 M€ avec bonus. Cardi, comme il est surnommé, peut aussi évoluer en défense centrale (dans une défense à trois aussi bien en axe droit qu'en axe gauche). Il s'agit d'un joli coup pour Lens qui récupère donc un joueur à la forte marge de progression (il évoluait encore en 2019 à Saint-Brieuc en N2) et qui a crevé l'écran depuis son arrivée à Paris l'été dernier en provenance de Bastia.