Real Madrid : les Madrilènes enragent avant d’affronter le PSG

Mauvaise opération ce week-end pour les Merengues. Les troupes de Carlo Ancelotti n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 sur la pelouse de Villarreal. Une rencontre où les Merengues ont surtout été très maladroits face au but, avec de nombreuses situations pour marquer, en toute fin de match notamment via Luka Jovic. Mais ce dimanche matin, les médias ibériques qui suivent le Real Madrid l'ont très mauvaise.

Effectivement, les journaux pointent plusieurs erreurs d'arbitrage qui auraient désavantagé les Merengues, comme un penalty de Raul Albiol sur Vinicius Junior non signalé par l'arbitre. Les arbitres sifflent en totale impunité et la VAR n'entre en jeu que quand ils en ont envie. S'il n'y a pas penalty sur Vinicius à la 14e minute, et bien on est en Belgique..., peut-on lire dans les colonnes de Marca.

Pas rassurant avant d'affronter Paris

« On va parler de ça pendant des semaines : le choc d'Albiol avec Vinicius sur lequel il n'y a pas eu penalty », écrit de son côté AS sur son site internet. Vous l'aurez compris, les médias madrilènes sont passablement énervés, alors que Carlo Ancelotti a pourtant évité de d'exprimer à ce sujet en conférence de presse après le match. « Si j'avais tenté de lui faire mal, il aurait saigné », s'est de son côté défendu le joueur de Villarreal.

Et concernant ce duel qui arrive face à Paris ? Et bien les avis sont un peu mitigés. « Si c'est le Real Madrid de la première période qu'on voit à Paris, il va avoir beaucoup de problèmes », pouvait-on entendre sur la Cadena SER hier soir. En revanche, la deuxième période a plutôt été appréciée, mais il existe encore ce doute de qui va jouer en pointe en cas d'absence confirmée de Benzema...