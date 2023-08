Burnley - Man City : Vincent Kompany refuse la comparaison avec Pep Guardiola

La suite après cette publicité

La carrière de Vincent Kompany en tant qu’entraîneur semble promise à un bel avenir. Novice à Anderlecht, l’ex-défenseur belge a ensuite été intronisé sur le banc de Burnley, tout juste relégué en Championship, en juin 2022. Quelques mois plus tard et grâce au jeu attrayant imposé par son coach, les Clarets, invaincus entre novembre et avril, ont remporté le championnat, synonyme de retour in extremis en Premier League. Ce vendredi Vincent Kompany va effectuer ses débuts en première division et ce jour s’annonce d’ores et déjà spécial pour lui puisqu’il va croiser le fer avec Manchester City, club avec lequel il compte 360 apparitions entre 2008 et 2019.

Ce choc face aux Citizens offre également à Vincent Kompany l’occasion de retrouver Pep Guardiola, considéré comme son mentor. En marge des retrouvailles face aux Skyblues, le technicien belge a refusé d’être comparé à son homologue espagnol, considérant qu’il disposait lui-même de sa propre recette pour performer au plus haut niveau en Angleterre. « Je pense que la chose la plus stupide que je puisse faire dans cette interview est de me comparer, même de loin, à Pep Guardiola. Je pars sur mon propre chemin, mais une chose est sûre… Cela implique beaucoup de greffe et de travail acharné. Je crois en cette recette », a expliqué le Belge lors d’un entretien accordé au Daily Mail.