Manchester United : blessure musculaire pour Edinson Cavani et Anthony Martial

Resté muet face au PSG, Edison Cavani n'a pas non plus trouvé le chemin des filets lors de la victoire des Mancuniens à West Ham. Sorti à la mi-temps du match et remplacé Marcus Rashford, l'attaquant est en fait victime d'une blessure musculaire. Un coup dur pour les Red Devils avant d'aller jouer au RB Leipzig en Ligue des Champions car l'Uruguayen n'est pas le seul blessé. Martial a lui aussi cédé sa place durant la rencontre.

«Nous avons perdu Anthony Martial, ainsi qu'Edinson. Ils n'ont pas pu continuer. J'espère que ce n'est pas trop grave. Ils vont passer un scanner et espérons qu'ils seront bientôt disponibles» a déploré Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse après la rencontre. La nature de la blessure de Cavani n'est pas encore connue mais le Français se tenait lui l'arrière de la cuisse droite au moment de sa sortie du terrain.