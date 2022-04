Karl Toko Ekambi, l'arme fatale de l'OL

La suite après cette publicité

Un Clutch Player. Ces dernières semaines, Karl Toko Ekambi a pris la bonne habitude de marquer dans le money time. Le 28 mars dernier, il a donc attendu la 124ème minute pour planter un but (victoire 2-1) et un coup de poignard dans le cœur des Algériens, qui étaient virtuellement qualifiés pour le Mondial au Qatar. Une réalisation qui vaut chère pour l'ancien joueur d'Angers puisqu'il a donc envoyé son pays à la Coupe du Monde, après avoir déjà été précieux lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 (5 buts).

En club aussi, le natif de Paris a marqué des buts importants. Le dernier date tout juste de dimanche. C'était face à Strasbourg dans un match ô combien important en championnat. Longtemps menés 1 à 0, les Gones ont été sauvés à la 90ème minute par KTE. Ce but permet d'ailleurs à l'Olympique Lyonnais, dixième de L1 avec 46 points, de garder un mince espoir de qualification en Coupe d'Europe. Une scène européenne où le footballeur de 29 ans brille particulièrement cette saison.

Meilleur buteur de l'OL cette saison

En effet, Karl Toko Ekambi est le meilleur buteur de l'OL en Ligue Europa avec 6 buts au compteur. Il a marqué quasiment 1/3 des buts de son équipe dans cette compétition puisque les Rhodaniens ont trouvé le chemin des filets à 19 reprises en C3 cette année. Ce soir, il aura l'occasion de soigner ses statistiques face à West Ham en quart de finale retour (1-1 à l'aller, ndlr). Un temps incertain à Londres la semaine dernière en raison du covid-19, le Camerounais avait finalement pu faire le voyage et même entrer en jeu 27 minutes, sans marquer toutefois.

Un point qu'il compte bien rectifier devant le public du Groupama Stadium, lui qui est l'un des éléments les plus utilisés par Peter Bosz. Auteur de 33 matches toutes compétitions confondues dont 27 en tant que titulaire, KTE est également décisif. Il a marqué 14 buts en tout cette saison. Dans le détail, il y en a donc 6 en Ligue Europa et 8 en championnat de France. Il est le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues. A tout cela, il faut ajouter 5 assists.

L'OL est conquis

Des statistiques intéressantes de la part du joueur sous contrat jusqu'en 2024, qui n'a pas toujours fait preuve de précision par le passé. Ce qu'il a visiblement amélioré pour le plus grand bonheur de Peter Bosz. «Karl est important avec ses buts et ses dribbles. Il est dangereux. Il joue de mieux en mieux et joue très proche de Moussa Dembélé si le ballon est à l’opposé. Il faut du monde pour les centres. Pas seulement le numéro 9».

Présent également face aux médias ce mercredi, Romain Faivre, arrivé cet hiver, a lui aussi encensé le Camerounais. «Karl est un grand frère. Il nous parle dans le vestiaire. C'est un très bon gars dans le vestiaire et sur le terrain». Des propos élogieux qu'appréciera certainement le joueur de 29 ans. Un joueur sur lequel l'Olympique Lyonnais et ses nombreux supporters comptent ce jeudi pour enfiler son costume de serial buteur et sévir face à West Ham.