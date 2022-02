L'AC Milan n'abandonne pas la piste Sven Botman

En plus de ses buts contre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille cette saison, le défenseur du LOSC Sven Botman est également l'un des plus grands espoirs de la Ligue 1. Arrivé à Lille à l'été 2020, l'international Espoirs néerlandais a su s'imposer en tant que titulaire dans la charnière nordiste, qui a fini par remporter le Championnat de France version 2020/2021. Et au fil des mois, ses prestations convaincantes et son potentiel attirent l'œil de plusieurs formations étrangères.

Si des équipes de Premier League ont montré leur intérêt pour le défenseur central, l'AC Milan est également entré dans la course pour s'attacher ses services. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, son agent Nikkie Bruinenberg a d'ailleurs été aperçu dans les tribunes de San Siro lors de la victoire rossonera face à la Lazio en Coupe d'Italie. Après la tentative avortée en janvier dernier, la direction lombarde dirigée par Paolo Maldini aurait rencontre l'entourage du joueur de 22 ans pour poursuivre les négociations...