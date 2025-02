Real Madrid : David Alaba a rechuté !

Décimé en défense centrale, le Real Madrid doit piocher de plus en plus loin pour aligner une charnière, en Liga comme en Ligue des Champions. Alors qu’Aurélien Tchouameni et Raul Asencio assurent l’intérim depuis maintenant plusieurs semaines, une mauvaise nouvelle est venue assombrir le ciel de Madrid. Dans un communiqué publié sur le site du club, le Real Madrid annonce que David Alaba a rechuté, et sera absent pour une durée de deux à trois semaines, selon la Cadena Cope.

La suite après cette publicité

«Suite aux examens réalisés sur notre joueur David Alaba par les Services Médicaux du Real Madrid, une lésion au muscle adducteur de la jambe gauche lui a été diagnostiquée», explique le club. Avec les absences prolongées de Dani Carvajal et Eder Militão, ainsi que la blessure toute récente d’Antonio Rüdiger, la disette défensive des Merengues pourrait encore durer un moment.