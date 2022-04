OM-PAOK : le parcage visiteur du Vélodrome saccagé par les supporters grecs

La rencontre entre l'Olympique de Marseille et le PAOK Salonique a été marquée par les supporters grecs, déchaînés dans la ville et dans le parcage du Stade Vélodrome. En effet pendant la rencontre, de nombreux pétards ont explosé et des bouts de verre étaient lancés sur le terrain.

A la fin de la rencontre des images du parcage visiteur du Stade Vélodrome ont été publiées par RMC Sport. On y voit les sièges arrachés et cassés en mille morceaux. L'UEFA attend les derniers rapports de la situation avant de lancer une enquête sur cette rencontre. Le match retour s'annonce en tout cas électrique, et l'entraîneur du club grec a même conseillé aux Phocéens de venir sans leurs supporters. Ambiance.