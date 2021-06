Équipe de France, Olivier Giroud-Kylian Mbappé : Didier Deschamps siffle la fin de la récréation

La suite après cette publicité

J-1. La tension monte. Ce mardi, l'équipe de France débutera son Euro, à Munich, face à l'Allemagne. Et la dernière semaine de préparation des Bleus a été marquée par la petite polémique suite aux propos d'Olivier Giroud après l'amical contre la Bulgarie (3-0) et la réaction de Kylian Mbappé à ceux-ci, qu'il a expliquée ce dimanche face à la presse.

Dans les colonnes de L'Équipe, Didier Deschamps a pris la parole pour déminer ce qui pouvait encore l'être, rétablissant certaines vérités. Alors, pour être clair, je ne me suis pas opposé (à ce que Kylian aille en conférence de presse le lendemain de la sortie de Giroud). Paul (Pogba) s’est proposé d’y aller et j’ai validé. C’est une nuance, mais c’est la réalité, a-t-il d'abord lâché avant d'ajouter.

Rien à signaler pour DD

« Sincèrement, en interne, je ne peux pas parler de tensions parce que ce n’est pas le cas. Et par rapport à ce qui peut se dire à l’extérieur, je suis hermétique. Et c’est très bien comme ça», a-t-il expliqué, indiquant avoir parlé aux deux joueurs. Le sélectionneur national a tenu à siffler la fin de la récréation, minimisant clairement l'impact de cette affaire et rappelant toute l'équipe à son devoir n° 1.

«Tous travaillent dans le même sens, avec le même objectif. Après, comme dans tout groupe, j’ai connu ça, il y a des affinités. C’est aussi une question de générations. Les centres d’intérêt sont différents. On est H 24 ensemble. Ils ont des moments de liberté. Certains peuvent être entre potes. Mais sur le terrain, il sont le même maillot et je sais qu’ils feront tous l’effort pour les autres», a-t-il conclu. Le message est passé.