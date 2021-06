JT Foot Mercato : Kylian Mbappé lâche ses vérités sur sa brouille avec Olivier Giroud

La suite après cette publicité

C'est la terrible image de ce début d'Euro : le malaise de Christian Eriksen lors du match qui opposait le Danemark à la Finlande (0-1). . Après de longues minutes d'angoisse, le milieu de terrain va mieux et nous avons voulu revenir sur le courage de ses coéquipiers lors de ce moment fort en émotion…

À J-2 d'Allemagne-France (mardi, 21h à suivre en direct sur notre site), les Bleus se préparent tranquillement et s'envoleront dans les prochaines heures pour Munich. Avant cela, Kylian Mbappé était en conférence de presse, cet après-midi et a mis les choses au clair sur sa brouille avec Olivier Giroud : « On en a parlé, on a discuté de ça, ça a fait parler, tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai été un peu affecté mais on ne va pas en faire toute une histoire, l'équipe de France reste le plus important, des broutilles ne vont pas venir perturber notre préparation, on est concentrés sur le même objectif ». Enfin, l'image du jour, ce sont les supporters finlandais et danois qui scandaient le nom d'Eriksen dans les tribunes du Parken Stadium. Frissons garantis !