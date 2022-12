Liverpool : le grand paradoxe qui entoure Darwin Núñez

La suite après cette publicité

La Premier League espérait sans doute un duel dans le duel entre les deux nouveaux attaquants stars du championnat. En plus de leur rivalité sportive, Manchester City et Liverpool ont mis les petits plats dans les grands l’été dernier en s’offrant d’un côté Erling Haaland, et de l’autre Darwin Núñez. Il y avait de quoi saliver au départ mais après 17 journées, force est de constater qu’il n’y a pas match entre les deux hommes. Ni entre les deux équipes du reste. Le Norvégien survole le classement de meilleur buteur avec 18 réalisations, très loin devant l’Uruguayen, 5 fois buteur seulement en Premier League.

Son transfert à 80 M€ en provenance de Benfica pèse sur ses épaules. Depuis le début de la saison, l’avant-centre de 23 ans doit surmonter une agaçante irrégularité devant la cage, à tel point de parfois être mis sur le banc par Jürgen Klopp, comme le 16 octobre dernier face aux Cityzens. Il fut aussi l’auteur d’un fameux coup de sang sur l’ancien Lyonnais Joachim Andersen en tout début de saison qui lui a valu une suspension de trois matchs. Pas facile d’être attendu au tournant et de changer de dimension. Malgré tout ce lot de frustration, Núñez est aussi capable de rendre de grands services à son équipe, comme face à Aston Villa lundi soir.

Klopp : « Il n’y a aucun défenseur qui peut vraiment le rattraper en termes de vitesse »

Lors de ce succès 3-1 durant lequel il a été élu homme du match, il a certes raté trois situations franches (27e, 45e+1, 75e) mais a aussi été à l’origine de deux buts. C’est lui qui obtient le corner menant au second but des Reds (37e) et s’arrache sur le troisième signé du jeune Stefan Bajčetić (81e). De quoi lui valoir une étreinte sincère de la part de son entraîneur à sa sortie en fin de rencontre. « Le rythme de travail qu’il met en place, les espaces qu’il crée, il est inarrêtable en ce moment. Il n’y a aucun défenseur qui peut vraiment le rattraper en termes de vitesse », rappelait Klopp lors de la conférence de presse d’après match contre les Villans, fier de son joueur.

L’Allemand joue les thuriféraires, conscient du potentiel de l’Uruguayen. Il reste un dévoreur d’espaces et possède une vitesse de pointe inarrêtable pour les défenses. Seuls les buts manquent pour faire gonfler ses statistiques et stopper les railleries, nombreuses depuis son arrivée. « Il y a tellement d’autres choses qui sont beaucoup plus importantes (que les buts). Si vous vous rappelez d’autres attaquants, vous ne pouvez pas imaginer certaines des occasions que les attaquants avec lesquels j’ai travaillé ont manquées. Il va marquer des buts, je n’ai aucun doute là-dessus. Tout ira bien. » Pour le "piquer", il lui a lancé le même pari que pour Robert Lewandowski à l’époque du BvB, avec le résultat que l’on connaît.

«Pour être honnête, il y a beaucoup de similitudes, osait Klopp hier. Oui, je pense que Lewy raconterait la même histoire. Nous avons eu des séances de frappes où il n’en a pas mis une. Nous avions des paris tout le temps pour 10 euros - si tu marques plus de 10 fois, je vous paierai 10, sinon c’est toi qui me payes. Quand vous voyez le potentiel, il faut rester calme. C’est si difficile dans le monde dans lequel nous vivons, mais tout arrive. J’ai eu cette situation avec Lewy et pas seulement. La comparaison est évidente.» La réception de Leicester ce vendredi, l’une des plus mauvaises défenses d’Angleterre, serait une belle occasion pour Darwin Núñez d’imiter son aîné polonais. Et Liverpool poursuivrait sa remontée au classement.