Manchester United : Fred fait l'éloge de Michael Carrick

Recruté par Manchester United alors qu'il évoluait à Tottenham, en 2006, en échange de 27,2 millions d'euros, Michael Carrick (38 ans) s'est forgé un nom et une réputation du côté d'Old Trafford, puisqu'il compte 464 apparitions au total sous le maillot des Red Devils. Depuis la fin de sa carrière de joueur à l'été 2018, l'ancien milieu de terrain défensif des Three Lions (34 sélections) fait partie du staff de MU. Sa présence a d'ailleurs été et est toujours bénéfique à Fred (27 ans), le milieu de terrain brésilien du club mancunien, acheté 59M€ en juillet 2018 au Shakhtar Donetsk.

«Michael Carrick m'a beaucoup aidé dans ce processus d'adaptation et de transition. Ce gars était une idole du club et un joueur incroyable dans la même position que la mienne. Il m'aide énormément au quotidien, il me parle toujours. Après l'entraînement, on travaille toujours un peu plus en complément. Parfois la finition, parfois les passes. Carrick est une personne qui comprend le jeu, qui l'a vécu, et dès lors, il est impossible qu'il y ait quelqu'un de mieux placé que lui pour m'aider. Il connaît les difficultés et il essaye de me montrer tout ce qu'il sait des entraînements et des matches. C'est un gars qui a été d'une grande importance pour moi à Manchester United et je lui en suis grandement reconnaissant», a confié l'international brésilien dans un entretien accordé à Trivela.