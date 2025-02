AC Milan : Zlatan Ibrahimovic déjà sous le charme de Giménez

Signature de dernière minute lors du mercato hivernal de l’AC Milan, Santiago Giménez découvre enfin l’élite européenne après deux saisons et demi couronnées de succès au Feyenoord. L’attaquant mexicain a déjà conquis le staff milanais en quelques entraînements et deux sorties couronnées de succès contre la Roma et Empoli. À commencer par une référence à son poste : Zlatan Ibrahimović. «Nous croyons beaucoup en Santiago Giménez, nous avons beaucoup investi en lui. Maintenant, nous devons le faire se sentir bien, pour qu’il puisse bien jouer. Si vous regardez ses statistiques, vous voyez qu’il est fort dans la surface, il marque beaucoup de buts, puis il a fait deux passes décisives avec la Roma : il aide aussi de cette façon», a tenu à souligner le directeur sportif de l’AC Milan.

Entré en cours de match à la place du titulaire au poste, Tammy Abraham, Santiago Giménez a distillé une passe décisive en Coupe contre l’AS Roma, avant de s’offrir son premier but sous ses nouvelles couleurs ce week-end, face à Empoli. Déjà sa 14e réalisation en 20 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, la première en Serie A. «Il a une marge de progression, en tant qu’étranger tout n’est pas facile», a rappelé Zlatan, qui attend beaucoup de la nouvelle pépite milanaise.