Le PSG annonce trois cas de coronavirus

Ce week-end, le Paris Saint-Germain aurait du entrer dans cette édition de Ligue 1 2020-2021, mais la rencontre contre le RC Lens, au Stade Bollaert, a été déplacée au 10 septembre. Les joueurs parisiens ont donc pu aller se reposer après un Final 8 éprouvant. Pourtant, il se pourrait que la rencontre face aux Nordistes soit à nouveau décalée pour cause de trop de joueurs positifs au coronavirus.

Ce mercredi, le Paris SG vient d'annoncer que trois cas se trouvaient dans leur effectif : « trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié. L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours ». Si un nouveau joueur a contracté le virus dans les prochains jours, selon le protocole de la LFP, la rencontre PSG-RCL ne pourra avoir lieu. Les joueurs suspectés de l'avoir contracté sont les Argentins : Paredes, Icardi et Di Maria.