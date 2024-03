Nice-Montpellier : Morgan Sanson attend une réaction

Nice n’y arrive plus. Ce vendredi, l’OGC Nice avait l’opportunité de profiter de la réception de Montpellier, formation dans le dur en championnat, pour renouer avec le succès et accrocher le podium. Bien trop maladroit aux avant-postes, le club azuréen s’est incliné devant son public (2-1), enchaînant avec un sixième match sans victoire en Ligue 1. Frustré par le résultat, Morgan Sanson s’attend à une réaction en Coupe de France sur la pelouse du PSG, mercredi.

«Il faut qu’on relève la tête très vite. On a de la chance de rejouer dans trois jours où on essaiera de se qualifier (face au PSG en Coupe de France). Il y a de la tension et des frustrations, c’est compliqué mais c’est à nous de réagir», a déclaré le milieu de terrain au micro de Canal +.